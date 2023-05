Ausschluss für "Romario" nach Wettskandal in Brasilien

unknown

Im Zuge des Wettskandals im brasilianischen Fußball wurden zwei Spieler gesperrt

In Brasilien ist es im Zusammenhang mit dem großen Fußball-Wettskandal zu ersten Urteilen gekommen. Besonders hart wurde Marcos Vinicius Alves Barreira, auch bekannt als "Romario", sanktioniert.

Marcos Vinicius Alves Barreira, bekannt als "Romario", der bis zuletzt beim Zweitligisten Vila Nova spielte, wurde von Brasiliens Oberstem Gerichtshof für Sportgerichtsbarkeit von jeglichen Fußballaktivitäten ausgeschlossen. Zudem muss der 21-Jährige 25.000 Real - umgerechnet fast 5000 Euro - Strafe zahlen.

Wettskandal in Brasilien: "Romario"-Teamkollege wird für zwei Jahre gesperrt

Romarios Teamkollege, Gabriel Domingos, wurde für 720 Tage gesperrt und zu einer Strafe in Höhe von 15.000 Real - also ca. 3000 Euro - verurteilt. Beide Spieler, mittlerweile von Vila Nova entlassen, kündigten über ihre Anwälte an, Berufung einzulegen.

Bei mindestens 15 Begegnungen in der 1. und 2. Liga haben die Ermittler Ungereimtheiten festgestellt. Dahinter stecke ein "kriminelles Netzwerk", das "saftige Gewinne" erziele, hieß es vonseiten der Staatsanwaltschaft.