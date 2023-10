Trainer Günes tritt bei Besiktas zurück

IMAGO

Senol Günes ist nicht mehr Trainer von Besiktas Istanbul

Trainer Senol Günes ist einen Tag nach der Niederlage gegen den FC Lugano in der Conference League (2:3) als Trainer von Besiktas Istanbul zurückgetreten.

Der 71-Jährige habe sich mit Präsident Ahmet Nur Cebi getroffen und ihm gesagt, "dass frisches Blut notwendig ist", teilte der Klub am Freitag mit. Der ehemalige türkische Nationaltrainer hatte vor einem Jahr die Nachfolge des früheren Bundesliga-Spielers und -Trainers Valerien Ismael angetreten.

Besiktas ist nach sieben Spieltagen der Süper Lig mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenführer Fenerbahce nur Vierter. Am Donnerstag lagen die Schwarzen Adler gegen Lugano trotz Unterzahl nach einem Platzverweis in der 61. Minute bis zur 81. Minute mit 2:0 in Führung, ehe sie innerhalb von neun Minuten drei Gegentreffer kassierten.

Günes hatte die Türkei bei der WM 2002 auf Rang drei geführt.