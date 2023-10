"Ganz andere Kultur": Ex-Spieler packt über Andrea Pirlo aus

AFP/SID/YASIN AKGUL

Andrea Pirlo ist kein Freund von Einschränkungen

Auf dem Spielfeld war Andrea Pirlo ein Freigeist, und auch als Trainer scheint der Italiener kein Freund von Einschränkungen gewesen zu sein. Wie sein ehemaliger Schützling Colin Kazim-Richards enthüllte, war den Spielern zu Pirlos Zeit als Coach des türkischen Erstligisten Fatih Karagümrük SK das Rauchen erlaubt - sogar in der Halbzeitpause.

"Wir hatten viele Italiener, die rauchen. Bei Pirlo durften sie es", sagte Kazim-Richards der englischen Boulevardzeitung Sun. Einige Spieler, so der 37-malige türkische Nationalspieler hätten vor dem Spiel "ununterbrochen geraucht" und sogar während der Halbzeitansprache des Trainers in der Kabine. "Es ist eine ganz andere Kultur. Es ist also nicht so, dass ich das sage, um zu schocken."

Der Leistungsfähigkeit der Mannschaft schienen diese ungewöhnlichen Methoden damals nicht allzu sehr zu schaden. Die Saison 2022/23 beendete Karagümrük auf einem guten siebten Platz.

Pirlo wechselte anschließend nach einem Jahr zurück in seine Heimat. Dort steckt der ehemalige Topspieler von Juventus Turin und der AC Mailand derzeit mit Sampdoria Genua tief im Abstiegskampf der zweitklassigen Serie B.