Knackt Leverkusen gegen Union den Bundesliga-Startrekord?

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Bayer Leverkusen und Xabi Alonso könnten den Bundesliga-Startrekord knacken

Ein Duell der Gegensätze in der Fußball-Bundesliga: Der ungeschlagene Spitzenreiter Bayer Leverkusen empfängt am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) den Krisen-Klub 1. FC Union Berlin.

Titelambitionen gegen Abstiegssorgen, Euphorie gegen Katerstimmung, 16 Spiele ungeschlagen gegen 13 Spiele sieglos: Bayer Leverkusen gegen Union Berlin ist ein Duell der totalen Gegensätze.

Bringt ausgerechnet der Krisen-Klub aus Köpenick das Erfolgsteam aus dem Rheinland zu Fall? Oder schnappt sich die Werkself von Trainer Xabi Alonso den Startrekord der Bundesliga?

"31 von 33 Punkten wären unglaublich", sagte Alonso vor der Partie am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN), mit der der Spanier seine eigene Bestmarke als Spieler von Bayern München unter Welttrainer Pep Guardiola aus der Saison 2015/16 einstellen kann.

Bayer Leverkusen: Startrekord für Alonso "nicht das Wichtigste"

Der Rekord sei aber "nicht das Wichtigste", sondern lediglich die "Konsequenz der guten Arbeit" und "kein Thema" für seine Mannschaft. "Wir sollten uns nur auf das Spiel gegen Union konzentrieren", mahnte Alonso.

Die Berliner hatten unter der Woche zumindest etwas Selbstvertrauen getankt und nach der Horrorserie von zwölf Pflichtspiel-Niederlagen in Serie mit einem achtbaren 1:1 beim italienischen Meister SSC Neapel den historisch ersten Punkt in der Champions League geholt.

"Klar ist Leverkusen aktuell eine Wahnsinnsmannschaft", sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel über Bayer, "aber das ist Neapel auch. Von daher werden wir da mit mehr Selbstvertrauen hinfahren."

Die Situation bei den Gästen sei "nicht normal", sagte Alonso, der mit seinem Team am Donnerstag in der Europa League mit einem Last-Minute-Sieg bei Qarabag Agdam (1:0) vorzeitig den K.o.-Einzug klargemacht hatte. "Es waren viele Spiele, in denen sie es nicht verdient hatten zu verlieren."

Leverkusen-Coach Alonso warnt vor Union Berlin

Union sei "immer noch eine sehr starke Mannschaft, sie lassen nicht viele Torschüsse zu", so Alonso. Doch zur bitteren Realität zählt bei den Gästen aktuell auch die eigene Abschlussschwäche: Seit 329 Liga-Minuten ist das Team von Trainer Urs Fischer torlos, der Negativrekord des Klubs liegt bei 359 Minuten (Frühjahr 2023).

Chancen dürften die Berliner am Sonntag vor allem in Standardsituationen sehen: Neun der elf Saisontreffer erzielte das Fischer-Team nach einem ruhenden Ball, Leverkusen kassierte so die Hälfte seiner zehn Gegentore. Dazu fallen mit Edmond Tapsoba (Hand-OP) und eventuell auch Exequiel Palacios (Kniebeschwerden) zwei zentrale Stützen bei Bayer aus.

Vor fast genau einem Jahr, am 6. November 2022, reiste Union als Tabellenführer zum Drittletzten nach Leverkusen und verlor mit 0:5. Nun ist Union Drittletzter und Leverkusen Tabellenführer. Verkehrte Welt, doch ein ähnliches Szenario ist schwer vorstellbar.

Der Werksklub ist voll im Flow. Elf Pflichtspielsiege in Serie: Vereinsrekord. Seit 16 Spielen ungeschlagen: Vereinsrekord. 30 Tore nach zehn Liga-Spielen: Vereinsrekord. Und die nächste Bestmarke wartet bereits - doch Union lauert als Spielverderber.