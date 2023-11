Tah mit breiter Brust zur DFB-Elf

IMAGO/Marc Schueler

Leverkusen-Star Tah befindet sich in Top-Form

Der Höhenrausch des Bundesliga-Spitzenreiters Bayer Leverkusen verleiht auch Nationalspieler Jonathan Tah Flügel.

"Definitiv gibt einem das Selbstvertrauen, wenn es im Verein so gut läuft", sagte der 27-Jährige auf dem Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main. "Es gab auch andere Zeiten. Ich würde lügen, wenn es mich nicht positiv beeinflussen würde, Tabellenführer zu sein."

Bayer hat von elf Ligaspielen zehn gewonnen, das einzige Unentschieden gab es beim Dauermeister und ersten Verfolger Bayern München (2:2). Tah jedoch bremst die Euphorie. "Die Saison ist noch lang. Es geht darum, dieses Level zu halten", mahnte er.

Dabei spiele auch sein Trainer Xabi Alonso eine "sehr, sehr große" Rolle: "Er versucht, das ganze Lob von außen so weit wie möglich von uns fernzuhalten."

Am wichtigsten sei es, in den Spiegel zu schauen "und sich zu fragen, was man noch besser machen kann".