Lahm kritisiert WM-Vergabe nach Saudi Arabien

IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Die wahrscheinliche Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien kann Philipp Lahm nicht nachvollziehen

EM-Turnierdirektor Philipp Lahm sieht Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auch abseits des Platzes in der Verantwortung. "Grundsätzlich gilt aus meiner Sicht für die Spieler, die das DFB-Trikot tragen, dass sie immer die wichtigen gesellschaftlichen Werte wie Demokratie und Freiheit, Offenheit und Toleranz verkörpern und sich dafür einsetzen sollten", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die wahrscheinliche Vergabe der WM 2034 an Saudi-Arabien kann der DFB-Ehrenspielführer nicht nachvollziehen. "Ich habe diese Entwicklung mit großer Sorge verfolgt, weil es genau das Gegenteil von dem ist, was gut für den Fußball wäre", sagte Lahm und ergänzte: "Ich würde mir wünschen, dass Turniere wie die EURO oder die Weltmeisterschaft nur noch an demokratische Länder vergeben werden."