Grünwald und Suttner verlassen Austria

APA/GEORG HOCHMUTH

Grünwald zieht als Sportdirektor zum SV Stripfing weiter

Zwei Austria-Ikonen der jüngeren Vergangenheit hängen ihre Jobs in der Geschäftsstelle des Wiener Vereins an den Nagel und widmen sich anderen Aufgaben.

Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, ist Ex-Mittelfeldspieler Alexander Grünwald ab sofort Sportdirektor des in der 2. Liga tätigen Kooperationsklubs SV Stripfing. Markus Suttner hingegen möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und in Bildungskarenz ein Masterstudium abschließen.

Beide waren bis zuletzt im Bereich Marketing und Sales bei der Austria tätig. Grünwald spielte elf Jahren bei den Profis der Violetten. Der 32-Jährige holte mit den Favoritnern 2013 ebenso den Meistertitel wie Linksverteidiger Suttner, der nach Stationen in Deutschland und England 2020 zu seinem Stammverein zurückkehrte. Im Sommer 2022 beendeten die beiden im Austria-Dress ihre Profikarrieren.

apa