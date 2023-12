IMAGO/Peter Hartenfelser

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat am Mittwoch für einen guten Zweck das Metier gewechselt. Der 65-Jährige betätigte sich am Mittwoch im Ratskeller im Römer, einer Lokalität in Frankfurt, als Kellner und half mit, rund 700 Obdachlose mit einem Weihnachtsgansessen zu verpflegen.

Unterstützt wurde Rangnick dabei von weiteren Prominenten wie etwa DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

apa