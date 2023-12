Schmid verlängert bei Werder Bremen

AFP/SID/INA FASSBENDER

Romano Schmid bleibt Werder Bremen treu

Werder Bremen hat den Vertrag mit Offensivspieler Romano Schmid verlängert.

Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, haben sich der Klub und der 23 Jahre alte österreichische Nationalspieler frühzeitig auf ein neues Arbeitspapier geeinigt. Zur Laufzeit machten die Hanseaten wie gewohnt keine Angaben.

"Romano hat in den letzten Jahren bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball der Grün-Weißen: "Er hat während seiner Zeit bei Werder sein Debüt als A-Nationalspieler Österreichs gefeiert und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist." Schmid spielt seit Sommer 2020 am Osterdeich. Für Werder absolvierte er seitdem 103 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Treffer gelangen.