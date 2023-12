Mainzer Kampfansage an den BVB

AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Der FSV Mainz 05 wurde für den BVB im Mai zum großen Stolperstein im Titelrennen

Bei der Rückkehr zum BVB schöpft Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 auch Mut aus den Erinnerungen an die gecrashte Meisterparty im Mai.

Laut Trainer Jan Siewert zeige das 2:2 am letzten Spieltag der vergangenen Saison, mit dem die Rheinhessen dem BVB die sicher geglaubte Meisterschaft vermiest hatten, "dass in Dortmund was möglich ist. Und dieses Gefühl haben die Spieler im Rucksack".

Trotz der Torflaute in den vergangenen drei Spielen und der prekären Situation des Tabellenvorletzten geht Mainz aber guter Dinge in das Auswärtsspiel am Dienstagabend (20:30 Uhr/Sat.1 und Sky). "Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft da ein gutes Gesicht zeigen wird", sagte Siewert.

Bei der angespannten Mainzer Personallage sei aber kaum Besserung für das Dortmund-Spiel in Sicht. "Tendenziell wird niemand zurückkommen", sagte Siewert, lediglich bei Abwehrspieler Anthony Caci (Bauchmuskelverletzung) bestehe Hoffnung auf eine rechtzeitige Genesung.

Gleichwohl forderte der Trainer von seinem Team "Leidenschaft, Widerstandsfähigkeit und Mut", um in Dortmund zu bestehen.