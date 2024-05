Ronaldo führt Portugal bei EM an

IMAGO/Milos Vujinovic

Cristiano Ronaldo wird Portugal zum Titel führen

Angeführt von Altstar Cristiano Ronaldo fährt die portugiesische Nationalmannschaft zur EM nach Deutschland.

Wie der nationale Fußballverband am Dienstag bekannt gab, nominierte Nationaltrainer Roberto Martinez den 39 Jahre alten Rekordnationalspieler für sein 26-köpfiges Aufgebot. Für Ronaldo ist es die elfte Teilnahme an einem großen Turnier.

Ein Profi aus der Bundesliga, wie etwa Bayern Münchens Raphael Guerreiro, fehlt im portugiesischen Kader. Neben Ronaldo zählen Ruben Dias, Bernardo Silva (beide Manchester City), Joao Felix (FC Barcelona) oder Rafael Leao (AC Mailand) zu den größten Namen beim Europameister von 2016.

Auch der 41 Jahre alte Innenverteidiger Pepe (FC Porto) ist dabei, bei einem Einsatz würde er den Rekord für den ältesten Spieler bei einer EM aufstellen.

Die portugiesische Nationalmannschaft, die ihr EM-Quartier in Harsewinkel aufschlagen wird, startet am 18. Juni in Leipzig gegen Tschechien ins Turnier.

Weitere Gegner in der Gruppe F sind die Türkei (22. Juni) und Georgien (26. Juni).