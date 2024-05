Rangnick nominiert Großkader vor der EM

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Der finale EM-Kader steht noch nicht fest.

Alexander Schlager steht nicht im Großkader für die Testspiele der österreichischen Nationalmannschaft am 4. Juni in Wien gegen Serbien und am 8. Juni in St. Gallen gegen die Schweiz. Der Salzburg-Keeper, zuletzt Einsergoalie der ÖFB-Auswahl, schaffte es nach seiner Anfang Mai erlittenen Knieverletzung nicht in das 29-Mann-Aufgebot, das auch maßgeblich für die Erstellung des bis 7. Juni zu nominierenden 26-köpfigen Kaders für die EM ist. Dafür ist Thierno Ballo dabei.

Teamchef Ralf Rangnick nominierte auch den seit Monaten verletzt fehlenden Philipp Lienhart sowie Heinz Lindner. Der Goalie kehrt erstmals seit überstandener Hodenkrebserkrankung zurück. Maximilian Wöber und Kevin Danso, seit Wochen nicht mehr bei ihren Clubs im Einsatz, wurden ebenfalls berücksichtigt. Nicht zur Verfügung stehen David Alaba, Xaver Schlager und Sasa Kalajdzic wegen Kreuzbandrissen.

Die ÖFB-Internationalen absolvieren von 29. Mai bis 3. Juni in Trainingscamp in Windischgarsten, danach folgt ein mehrtägiger Wien-Aufenthalt und der Trip in die Schweiz. Am 12. Juni erfolgt die Anreise ins EURO-Basecamp in Berlin, das erste EM-Match steigt am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich.

apa