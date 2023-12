Choupo-Moting nicht beim Afrika-Cup

AFP/SID/INA FASSBENDER

Eric Maxim Choupo-Moting ist nicht beim Afrika-Cup dabei

Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München steht überraschend nicht im Kader Kameruns für den Afrika-Cup vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste. Der gebürtige Hamburger hat in seinen bisherigen 72 Länderspielen für Kamerun 20 Tore erzielt, bei der WM-Endrunde im vergangenen Jahr in Katar war der 34-Jährige bei allen Vorrundenpartien im Einsatz.

"Wir wissen alle, dass er ein wichtiger Spieler ist. Aber wir müssen Entscheidungen treffen", sagte Kameruns Trainer Rigobert Song bei der Bekannte seines Aufgebots. Der frühere Profi des 1. FC Köln baut in erster Linie auf Spieler, die in Frankreich ihr Geld verdienen.

sid