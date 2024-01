Frankfurt unterliegt Freiburg deutlich - van de Beek debütiert

IMAGO/Marc Schueler/SID/IMAGO/Marc Schueler

Neuzugang Donny van de Beek gab sein Debüt für Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist mit einer deutlichen Niederlage in das neue Jahr gestartet. Die Frankfurter, bei denen Winter-Neuzugang Donny van de Beek sein Debüt gab, unterlagen dem Liga-Konkurrenten SC Freiburg am Samstag 2:5 (1:2) und verpatzten damit die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende.

Robin Koch (24.) hatte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller noch in Führung gebracht. Doch Roland Sallai (29.) und Merlin Röhl (34.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten eher passiver Freiburger, die in der zweiten Halbzeit aufdrehten.

Erneut Sallai (48.), Michael Gregoritsch (55.) und Vincenzo Grifo (64., Foulelfmeter) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Aurelio Buta (76.) verkürzte noch einmal für die Eintracht.

Die in der Liga mit Frankfurt und Freiburg punktgleiche TSG Hoffenheim verlor ihr Testspiel gegen den FC Augsburg nach einem Treffer von Fredrik Jensen (2.) mit 0:1 (0:1).