Chelsea-Star fällt mit Horror-Verletzung lange aus

IMAGO/Alexander Canillas / SPP

Sam Kerr muss um Olympia bangen

Australiens Fußball-Nationalmannschaftskapitänin Sam Kerr wird ihrem Land und dem englischen Topklub FC Chelsea lange fehlen.

Die 30 Jahre alte Starspielerin erlitt im Trainingslager der Blues in Marokko eine Verletzung am vorderen Kreuzband, das teilten die Londoner am Sonntag mit.

Damit fällt Kerr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für die entscheidenden Qualifikationsspiele für die Olympischen Spiele in Paris aus.

Die Australierinnen spielen Ende Februar gegen Usbekistan in Hin- und Rückspiel um ein Olympia-Ticket.

Kerr ist in der laufenden Qualifikation mit fünf Treffern die Top-Torschützin der Matildas. Schon bei der WM im vergangenen Jahr hatte Kerr den späteren Halbfinalistinnen zum Auftakt gefehlt.