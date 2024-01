"Unglaubliche Persönlichkeit": Tuchel gedenkt BeckenbauerFC

IMAGO/Jöran Steinsiek

Der FC Bayern eröffnet gegen die TSG Hoffenheim das neue Jahr. Das Spiel steht ganz im Zeichen des Gedenkens an Franz Beckenbauer.

An die Ausnahmestellung von Franz Beckenbauer wird Thomas Tuchel jeden Tag erinnert. Auf einer "riesigen Tafel hinter Glas" vor den Trainerbüros im ersten Stock des Vereinsgeländes des FC Bayern in der Säbener Straße. Genau dort, erzählte Tuchel am Donnerstag, "sind so ein paar Originalzettel von Franz Beckenbauer, Ottmar Hitzfeld und so weiter ausgestellt".

Jeden Tag geht der Trainer an den Größen der Vergangenheit vorbei - und spürt den Druck der Ikonen auf seinen Schultern: "Da ist die Messlatte gesetzt an Laufzeit, an Erfolg, an Charisma."

Mit einem Lächeln im Gesicht erinnerte sich Tuchel an den am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorbenen Beckenbauer, auch wenn er den Kaiser nur "zweimal kurz getroffen" habe. "Er hat ein so unglaubliches Lebenswerk, eine unglaubliche Persönlichkeit", sagte der 50-Jährige über Beckenbauer. Die Tragweite seines Todes könne man "gar nicht greifen, gar nicht in Worte fassen. Das wird sehr emotional im Stadion."

Am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) eröffnen die Bayern mit dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim das neue Bundesliga-Jahr. Das Duell steht ganz im Zeichen der verstorbenen Legende.

Wenn die Fans über die Esplanade im Münchner Norden Richtung Arena strömen, wird diese wie in den vergangenen Tagen mit dem Schriftzug "Danke Franz" erstrahlen. Wie von der Deutschen Fußball Liga (DFL) angedacht, werden die Spieler mit Trauerflor auflaufen, wie in allen anderen deutschen Stadien an diesem Wochenende wird es eine Schweigeminute geben.

FC Bayern "absolut bereit" für Hoffenheim

Die Bayern planen im Gedenken an ihre verstorbene Ikone jedoch weitere Aktionen. Wie die Bild berichtete, sollen vor dem Spiel Szenen aus dem Leben Beckenbauers auf der Stadionleinwand gezeigt werden, auch auf den LED-Banden, wo sonst vor allem Werbung läuft, soll es Bilder sowie Schriftzüge geben. Zudem sollen überall im Stadion Kondolenzbücher ausliegen, in denen die Fans Abschied von Beckenbauer nehmen können.

"Auch ich selbst verstehe die Dimension gerade nochmal neu", gestand Tuchel. Die Anteilnahme ist gerade in München groß, im ganzen Stadtgebiet liegen für alle zugänglich Bücher aus: In der Hofkapelle der Residenz, im Rathaus, am Eingang des Vereinsgeländes der Bayern sowie in der "Hall of Fame" des Klubmuseums.

Beckenbauer habe "die Menschen im Herzen berührt und emotional erreicht", sagte Tuchel, der wie so viele dieser Tage die "offene und freundliche Art" des Kaisers herausstellte: "Sein Lebenswerk, sei es als Spieler, Trainer oder Funktionär, ist einfach unglaublich." Das Spiel gegen Hoffenheim sowie die Verpflichtung von Abwehr-Alternative Eric Dier, der am Donnerstag in München landete, verkommen angesichts der Trauer fast zur Nebensache.

Doch auch Tuchel musste irgendwann zum Tagesgeschäft zurückkehren. Schließlich hat die Partie gegen die TSG eine sportliche hohe Bedeutung. Ein guter Start ins neue Jahr, ein erfolgreicher Abschluss der Hinrunde - das alles wäre viel wert. Seine Mannschaft sei "absolut bereit", versprach Tuchel.

Und doch blickte er der Begegnung mit "gemischten Gefühlen" entgegen. Letztendlich wolle man mit einem Sieg "den bestmöglichen Start in das Jahr haben", sagte Tuchel: "Auch und gerade an einem Tag, an dem wir Franz Beckenbauer gedenken."