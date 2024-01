HSV tütet ersten Winter-Transfer ein

IMAGO

Masaya Okugawa (r.) wechselt zum HSV

Zweitligist Hamburger SV verstärkt sich für den Kampf um den Aufstieg mit dem offensiven Mittelfeldspieler Masaya Okugawa (27).

Der Japaner wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer vom FC Augsburg an die Elbe, wie der HSV am Rande seiner Mitgliederversammlung am Sonntag bekannt gab.

Nach einem Schlüsselbeinbruch kam Okugawa in der Hinrunde in Augsburg nur auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga.

"Mit Masaya Okugawa erhöhen wir die Qualität unserer Offensive und verbessern ihre Breite", sagte Claus Costa, Direktor Profifußball beim HSV: "Masaya kennt die Liga und wird uns mit seiner kreativen und mutigen Spielweise speziell auf den Außenbahnen helfen, unsere Torgefahr weiter zu erhöhen. Gleichzeitig bringt er eine hohe Bereitschaft im Spiel gegen den Ball mit, sodass er sehr gut zu unserer Mannschaft und unserem Spiel passt."

"Ich möchte beim HSV sofort helfen"

Neben seiner Station in Augsburg spielte Okugawa in Deutschland auch schon bei Holstein Kiel und Arminia Bielefeld, in Hamburg trifft er auf alte Bekannte.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim HSV, ich kenne den Verein aus meinen Jahren in Deutschland gut. Zudem habe ich in Kiel bereits mit Tim Walter gearbeitet und habe auch schon mit Jonas Meffert, Laszlo Benes und Gui Ramos zusammengespielt", sagte Okugawa: "Ich möchte beim HSV sofort helfen, meine Stärken einbringen und mit der Mannschaft und dem gesamten Verein das gesteckte Ziel erreichen."