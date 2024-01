Okafor beschert Milan Last-Minute-Sieg

APA/AFP

Maignan wurde rassistisch beleidigt

Noah Okafor hat AC Milan am Samstagabend in der italienischen Meisterschaft einen Last-Minute-Sieg beschert. Der Ex-Salzburg-Stürmer erzielte bei Udinese als "Joker" in der 93. Minute das entscheidende 3:2 und sorgte dafür, dass sein Team zum vierten Mal in Folge in der Liga drei Punkte mitnahm. Die Partie war nach rassistischen Beleidigungen und Buhrufen gegen Milans Torhüter Mike Maignan in der ersten Hälfte für rund sechs Minuten unterbrochen worden.

Der 28-jährige Tormann redete nach gut einer halben Stunde mit Schiedsrichter Fabio Maresca. Anschließend wurde er von Teamkollegen umarmt und geküsst. Maignan ging vom Platz in die Katakomben und kam wenig später zurück. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, gab es eine Ansage des Stadionsprechers. Die Spieler von Udinese gingen in die Kurve, um auf ihre Anhänger einzuwirken. Nach rund sechs Minuten wurde die Partie fortgesetzt. "Es gibt absolut keinen Platz für Rassismus in unserem Spiel: Wir sind entsetzt", schrieb Milan bei X. "Wir sind an deiner Seite, Mike." Maignan hatte bereits mehrfach in seiner Karriere über Rassismuserfahrungen berichtet.

Luka Jovic erzielte erst in der 83. Minute den 2:2-Ausgleich der Mailänder, die profitierten dabei von einem Schnitzer von Ex-Sturm-Graz-Kicker Sandi Lovric. Dem zuletzt immer wieder verletzungsgeplagten Okafor gelang dann nach Giroud-Vorarbeit noch sein vierter Saisontreffer. Milan ist weiter Dritter und rückte vorerst bis auf sechs Punkte an Tabellenführer Inter Mailand heran. Der Club von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic kann dieses Wochenende nicht punkten, da er beim italienischen Supercup in Riad engagiert ist.

Indes durfte sich Daniele de Rossi über ein erfolgreiches Debüt als Trainer der AS Roma freuen. Der Spitzenclub behielt in der ersten Partie nach dem Ende der Ära von Jose Mourinho gegen Hellas Verona mit 2:1 die Oberhand. Für die Römer war es ein wichtiges Erfolgserlebnis nach drei sieglosen Pflichtspielen mit zuletzt zwei Niederlagen, sie rückten mit nun 32 Punkten als Siebenter vorerst näher an die Champions-League-Ränge heran. Romelu Lukaku (19.) und Lorenzo Pellegrini (25.), jeweils nach Vorarbeit von Stephan El Shaarawy, trafen schon vor der Pause für die Römer.