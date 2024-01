FCA verleiht Colina nach Dänemark

FIRO/SID

Colina verlässt den FCA auf Leihbasis

Fußball-Bundesligist FC Augsburg will seinem Linksverteidiger David Colina (23) mehr Spielpraxis verschaffen und verleiht den Kroaten nach Dänemark zu Vejle Boldklub. Dies teilte der FCA am Mittwoch mit. Colina, der in dieser Saison in der Bundesliga noch nicht berücksichtigt wurde und nur auf einen Einsatz im DFB-Pokal kommt, soll bis Sommer in Dänemark spielen. Sein Vertrag beim FCA läuft bis Ende Juni 2027.

"Gerade auf seiner Stammposition als Linksverteidiger, wo wir gut aufgestellt sind, war es für David in den letzten Monaten nicht leicht, Einsatzzeiten zu bekommen", sagte Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic. Auf der linken Abwehrseite kommt beim FCA meist der Brasilianer Iago zum Einsatz.