Angola und Nigeria im Afrika-Cup-Viertelfinale

APA/AFP

Doppelpack von Dala bei Angola-Sieg

Angola und Nigeria sind am Samstag beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste als erste Teams ins Viertelfinale eingezogen und treffen dort am 2. Februar aufeinander.

Angola setzte sich durch Tore von Gelson Dala (38., 42.) und Mabululu (66.) gegen K.o.-Phasen-Neuling Namibia mit 3:0 durch, danach gewannen die Nigerianer den Schlager gegen Kamerun mit 2:0. Die Treffer für die "Super Eagles" erzielte Ademola Lookman (36., 90.).

