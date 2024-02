Lettland präsentiert neuen Fußball-Nationaltrainer

IMAGO/Maurizio Borsari

Der Italiener Paolo Nicolato wird neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft Lettlands

Der 57-Jährige frühere Coach von italienischen Jugend- und U21-Nationalmannschaften sei für den vakanten Posten ausgewählt worden, teilte der lettische Verband am Montagabend in Riga mit.

Demnach habe der Verbandsvorstand nach längeren Verhandlungen eine Vereinbarung mit Nicolato erzielt. Vorgänger Dainis Kazakevics musste im Dezember gehen.

Nach Angaben von Verbandspräsident Vadim Lasenko wird Nicolato einen bis zum 30. November 2025 laufenden Vertrag erhalten. "Wir alle wissen, dass Italien eine Großmacht im Fußball ist, insbesondere was die Trainerausbildung angeht", sagte er am Dienstag im lettischen Rundfunk.

In der Qualifikation für die EM 2024 belegte Lettlands Nationalmannschaft in ihrer Gruppe mit nur einem Sieg den letzten Platz. Fußball spielt in dem Baltenstaat nur eine Nebenrolle.