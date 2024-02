Ried unterliegt FAC zum Frühjahrsauftakt

GEPA pictures/ Christian Moser

Die SV Ried hat den Frühjahrsstart in der 2. Liga verpatzt. Die Innviertler verloren das Nachtragsspiel der 16. Runde am Freitagabend zu Hause gegen den FAC mit 0:2 und wurden von den punktegleichen Wienern auf Rang drei verdrängt. Der Rückstand auf Tabellenführer GAK konnte nicht verringern werden. Die Steirer können damit am Samstag mit einem Sieg in Amstetten um elf Punkte davonziehen. Zum neuen Vierten stieg der DSV Leoben auf, der beim SV Horn mit 3:0 siegte.

Die Rieder hatten die Heimpartie vor der Pause ganz klar unter Kontrolle, die einzigen beiden Topchancen vergaben allerdings der von Rapid zurückgekehrte Bajic und Grosse. Nach dem Seitenwechsel kamen die Wiener auf und wurden für ihre Leistungssteigerung belohnt. Ried-Tormann Leitner kam an der Strafraumgrenze im Duell mit Haljeta etwas zu spät und der Stürmer traf aus spitzem Winkel ins Tor (67.). Innenverteidiger Bubalovic machte nach einem Konter aus kürzester Distanz alles klar (89.).

Ried hatte neuerlich zwei Chancen, wieder Bajic und Marinsek ließen diese aber aus. Für die Oberösterreicher endete eine Serie von neun ungeschlagenen Partien und das nach zuletzt drei Siegen. Der FAC nahm zum dritten Mal en suite drei Punkte mit.

Erfolgreicher Liga-Restart für Leoben

Leoben startete nach dem ÖFB-Cup-Halbfinal-Aufstieg gegen Altach auch in der Liga erfolgreich ins Frühjahr. Die Truppe von Coach Rene Poms sprang von Rang sieben auf vier. Das gelang dank des vierten Pflichtspielsieges in Folge, Niederlage hat es in den jüngsten elf Partien keine gegeben.

Amoah brachte die Gäste mit einem Flugkopfball in Führung (23.). Daneben glänzte der zuvor in Österreich schon bei St. Pölten, Wacker Innsbruck und dem WAC tätig gewesene Winterzugang Dieng gleich in seinem zweiten Pflichtspiel für seinen neuen Arbeitgeber mit einem Treffer aus rund zehn Metern (47.). Der dritte Treffer resultierte aus einem Eigentor von Horns Neo-Akteur Judge (55.). Für die zwölftplatzierten Waldviertler war es die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen.

