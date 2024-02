Infantino trauert um sein "Idol" Brehme

AFP/SID/JULIEN DE ROSA

FIFA-Präsident Gianni Infantino trauert um Andreas Brehme

Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino trauert um sein verstorbenes "Idol" Andreas Brehme. "Ciao leggenda", rief der Chef des Fußball-Weltverbandes dem deutschen Finaltorschützen der WM 1990 nach, der in der Nacht auf Dienstag im Alter von 63 Jahren verstorben war.

Die Nachricht von Brehmes Tod habe ihn "sehr betroffen", schrieb Infantino bei Instagram. Erst im Januar habe er den früheren Weltmeister bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer in München getroffen. "Es ist tragisch, dass wir nun den Tod von Andy betrauern."

Brehme werde "für immer in den Herzen aller deutschen Fans bleiben", meinte Infantino und würdigte den Verstorbenen als "ganz besonderen Menschen. Er ist eine Ikone des Weltfußballs und eines meiner Idole. Sein Vermächtnis zeugt von seiner fußballerischen Klasse, seiner Entschlossenheit und seinem Sportsgeist."

Brehme habe "den Fußball nachhaltig geprägt", führte Infantino aus und prophezeite: "Seine Karriere wird auch zukünftige Generationen von Fußballern inspirieren. Sein Andenken wird in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt weiterleben und uns an die Momente erinnern, die unseren wundervollen Sport so einzigartig machen."