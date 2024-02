Torschützenkönigin Natter fällt verletzt aus

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Die 18-Jährige fällt wohl auch für die anstehende U-20-WM aus.

Bundesliga-Torschützenkönigin Linda Natter hat sich laut Angaben ihres Clubs Altach/Vorderland einen Kreuzbandriss zugezogen.

Die 18-Jährige wird wohl auch für die U-20-WM im Spätsommer ausfallen. Natter verletzte sich am Mittwoch in einem Testspiel der ÖFB-U19-Auswahl, mit der sie sich im Dezember für die WM in Kolumbien qualifiziert hatte. In der Vorsaison war die Stürmerin mit 18 Treffern beste Torschützin der Liga, in der laufenden hält sie bei vier.

apa