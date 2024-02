Schweden findet neuen Nationalcoach

IMAGO/Craig Galloway

Schwedens neuer Nationalcoach: Jon Dahl Tomasson

Durch die historische Verpflichtung des dänischen Ex-Stürmerstars Jon Dahl Tomasson als neuer Trainer soll Schwedens Fußball-Nationalmannschaft wieder ins internationale Rampenlicht zurückkehren.

Die Skandinavier werden damit erstmals seit der offiziellen Einführung des Postens vor 62 Jahren von einem ausländischen Coach betreut. Das gab der Verband am Montag bekannt.

Tomasson, ein früherer Bundesliga-Star des VfB Stuttgart (2005 bis Ende 2006), erhielt einen Vertrag bis Ende 2025. Der Kontrakt verlängert sich automatisch, falls Schweden sich für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Die Tickets zur WM-Endrunde 2022 in Katar und zum EM-Turnier im kommenden Sommer in Deutschland hatten die ehemaligen WM-Zweiten unter Tomassons entlassenem Vorgänger Janne Andersson verpasst.

"Ich freue mich auf diese großartige Aufgabe und natürlich darauf, blau-gelb zu denken, zu sprechen und zu träumen", erklärte Tomasson bei der Bekanntgabe seines Engagements.

Tomasson mit acht Toren für den VfB Stuttgart

Erst zu Monatsbeginn hatte der 47-Jährige in England beim früheren Premier-League-Klub Blackburn Rovers nach rund eineinhalb Jahren seinen Posten als Teammanager räumen müssen. In Schweden übernimmt Tomasson erstmals eine Aufgabe als Nationaltrainer, nachdem der 112-malige Nationalspieler in seiner Heimat von 2016 bis Anfang 2020 als Co-Trainer der dänischen Nationalelf gearbeitet hatte.

Die Nationalmannschaft ist nach einer zweijährigen Tätigkeit bei Malmö FF von 2020 bis 2022 Tomassons zweite Trainerstation in Schweden. Vor seiner Assistenten-Aufgabe in Dänemark saß der ehemalige Mittelstürmer als Vereinscoach in den Niederlanden bei Excelsior Rotterdam und Roda JC Kerkrade auf der Bank.

Für Stuttgart absolvierte Tomasson als Profi bis zu seinem Abgang nach Spanien zum FC Villarreal 30 Bundesliga-Spiele (acht Tore). Im Laufe seiner Karriere hatte der Angreifer zuvor auch beim Premier-League-Verein Newcastle United und italienischen Renommierklub AC Mailand unter Vertrag gestanden.