SKN-Wolfsburg-Kooperation vor Aus

GEPA pictures/ Kevin Hackner

St. Pölten ist für Wolfsburg nicht mehr so interessant wie früher

Die Kooperation zwischen Zweitligist SKN St. Pölten und dem deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Sommer zu Ende gehen. "Der VfL Wolfsburg hat uns darüber informiert, dass man bei einem weiteren Jahr 2. Liga vom bestehenden Kündigungsrecht Gebrauch machen wird", teilten die Niederösterreicher am Montag in einer kurzen und knappen Aussendung mit. 15 Punkte beträgt der Rückstand des Sechsten auf Leader GAK.

Das nach 18 von 30 Runden, in denen bisher erst 29 Punkte gesammelt werden konnten. "Aufgrund der aktuellen Tabellensituation müssen wir somit davon ausgehen, dass die Kooperation im Sommer endet", schätzte auch der Club die Sache realistisch ein. Zuletzt hatten auch schon mehrere Medien über das bevorstehende Ende der Zusammenarbeit der beiden Teams berichtet. Am Tag, an dem die Lizenzunterlagen für die kommende Saison abgegeben werden müssen, sorgte St. Pölten nun auch offiziell für Klarheit.

Zusammenarbeit stand unter keinem guten Stern

Am 10. Mai 2021 hatte St. Pölten über die Kooperation informiert und von einem für vorerst vier Jahre laufenden Vertrag gesprochen. Nun dürften sich die Wege schon ein Jahr vor Ablauf dieser Zeit trennen. Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung waren die Niederösterreicher noch Teil der Bundesliga, hatten durch eine "Win-Win-Situation" auch auf einen sportlichen Sprung nach oben gehofft. Als Schlusslicht bekamen sie damals wenige Wochen später Ende Mai auch noch in der Relegation gegen Austria Klagenfurt eine "Extrachance" auf den Ligaverbleib, zogen da aber gegen die Kärntner den Kürzeren.

Wohl auch deshalb stand die Zusammenarbeit von Beginn an unter keinem wirklich guten Stern. Rang acht 2022 und Rang drei 2023, wo man vor dem sportlichen Einbruch nach 26 Runden noch die Tabelle angeführt hatte, waren die magere Ausbeute im Kampf um den Wiederaufstieg. Diese Saison ist man von diesem noch deutlich weiter entfernt. Leihspieler von Wolfsburg steht aktuell keiner im Aufgebot. Einer der am längsten bei St. Pölten gespielt hatte war der US-Amerikaner Ulysses Llanez, der es zwischen 2021 und 2023 in zwei Saisonen immerhin auch auf elf Tore und sieben Assist gebracht hatte.

apa