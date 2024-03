Wiener Austria bindet Stürmer Vucic bis 2027

APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Talent Romeo Vucic bleibt bei der Wiener Austria

Bundesligist Austria Wien hat den Vertrag von Stürmer Romeo Vucic bis zum Sommer 2027 verlängert.

Das gab der Tabellenachte am Donnerstag bekannt. "Wir sehen in Romeo großes Potenzial, das er in den letzten Monaten bei der Kampfmannschaft unter Beweis stellen konnte", erklärte Sportdirektor Manuel Ortlechner über das das 21-jährige Eigengewächs, das in der laufenden Saison zwölf Pflichtspiele absolvierte.

apa