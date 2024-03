SKN-Frauen im NÖ-Duell um Halbfinal-Aufstieg

GEPA pictures/ Walter Luger

St. Pölten ist gefordert.

Nach dem Out in der Champions-League-Gruppenphase der Frauen Ende Jänner ist der SKN St. Pölten am Sonntag (13.00 Uhr/live ORF Sport +) auf nationaler Ebene erstmals im Jahr 2024 gefordert.

Die Titelverteidigerinnen bekommen es eine Woche vor der Liga-Fortsetzung im Cup-Viertelfinale auswärts mit dem Niederösterreich-Rivalen USV Neulengbach zu tun. Vorjahresfinalist SPG SCR Altach/FFC Vorderland hat den FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen zu Gast.

Sturm Graz matcht sich mit der Wiener Austria, die Vienna tritt zu Hause gegen den einzig im Bewerb verbliebenen Zweitligisten LASK an. "Wir werden sehr viel Energie in dieses Spiel investieren müssen, um diese Partie gewinnen zu können", sagte St. Pöltens Trainerin Liese Brancao.

apa