Schalke verspielt 2:0-Führung gegen Paderborn

IMAGO/Thomas Pakusch

Nach 90 Minuten gab es keinen Sieger zwischen Schalke und Paderborn

Schalke 04 hat seinen vierten Heimsieg in Folge verpasst, am Ende aber immerhin einen Punkt gerettet. Die Königsblauen mussten sich gegen den SC Paderborn am 25. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nach einer 2:0-Führung mit einem 3:3 (1:0) begnügen.

Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nun fünf Punkte. Für Paderborn war es ein Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Kenan Karaman verwandelte einen Handelfmeter (32.), Bryan Lasme erhöhte (50.). Aaron Zehnter brachte die Paderborner nach der Pause heran (60.) und in der 78. Minute glich David Kinsombi für den SCP aus - ebenfalls per Handelfmeter.

Anschließend drehte Sebastian Klaas die Partie (86.). Doch damit nicht genug: In der Nachspielzeit machte Keke Topp noch das 3:3 (90.+2)

"Wir haben nach dem 2:0 aufgehört zu spielen - mit dem 3:3 haben wir zwar Moral gezeigt, aber immer noch zwei Punkte verloren. Der Ball kam in meinen Rücken. Gut, dass es dann geklappt hat", sagte Topp bei "Sky" über seinen späten Ausgleich.

Die Schalker spielten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums ihres alten Klubwappens von 1924 in einem Sondertrikot und übten viel Druck aus. Die letzte Durchschlagskraft und Spielfluss fehlte in den ersten 20 Minuten aber auf beiden Seiten. Toptorschütze Karaman sorgte aber für die Führung zur Pause.

Nach dem Wechsel traf Lasme, doch die Ostwestfalen gaben sich nicht geschlagen. Am Ende hatten die Gäste den Sieg vor Augen, doch Topp rettete Schalke immerhin einen Zähler.