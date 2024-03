Hoffenheim verlängert mit Toptalent

IMAGO/foto2press/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Gilt als großes Talent im deutschen Fußball: Mara Alber

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Offensivspielerin Mara Alber vorzeitig verlängert.

Der neue Kontrakt der 18-Jährigen läuft laut Klubangaben bis 2026. Alber gilt als Toptalent, die U20-Nationalspielerin wurde 2022 mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet.

Es sei "ein starkes Zeichen", dass sich Alber als "eines der unumstritten größten Offensivtalente des deutschen Fußballs trotz anderer Angebote" für eine Verlängerung entschieden habe, sagte Trainer Stephan Lerch.

Alber hatte 2022 ihr Debüt in der Bundesliga gefeiert, seit dieser Saison gehört sie fest zum Kader. In der laufenden Spielzeit kam die U17-Europameisterin von 2022 bislang in 17 Partien zum Einsatz und erzielte dabei sechs Treffer.