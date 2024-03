Real Madrid macht nächsten Schritt zum Titel

AFP/SID/Ander Gillenea

Vinicius Junior schlägt doppelt zu

Real Madrid hat in LaLiga den nächsten Schritt in Richtung Titel gemacht. Der spanische Fußball-Rekordmeister gewann am 29. Spieltag bei CA Osasuna souverän 4:2 (2:1) und baute seine Tabellenführung vor dem FC Girona auf vorerst zehn Punkte aus.

Der Verfolger tritt am späteren Samstag (18.30 Uhr) beim FC Getafe an. Der Tabellendritte FC Barcelona ist mit elf Zählern Rückstand erst am Sonntagabend (21.00 Uhr/beide DAZN) bei Atletico Madrid gefordert.

Mit Toni Kroos und Antonio Rüdiger in der Startelf gelang Real ein Blitzstart. Doch die Führung durch Vinicius Junior (4.) währte nicht lange, durch Ante Budimir (7.) schlug Osasuna nach einer Ecke prompt zurück.

Doch Kapitän Dani Carvajal (18.) stellte für die Königlichen wieder die Weichen auf Sieg. Nach der Pause sorgten Brahim Diaz (61.) und erneut Vinicius Junior (64.) für die Entscheidung - alle drei Treffer bereitete Fede Valverde vor. Iker Munoz (90.+1) betrieb in der Nachspielzeit noch Ergebniskosmetik für den Tabellenzehnten.