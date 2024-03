Kohfeldt schmeißt in Belgien hin

Rolf Vennenbernd, dpa

Trat als Eupen-Trainer zurück: Florian Kohfeldt

Florian Kohfeldt (41) hat seinen sofortigen Rücktritt als Trainer des belgischen Fußball-Erstligisten KAS Eupen erklärt. Das teilte der Club nach der 0:4-Niederlage bei Standard Lüttich mit.

Demnach habe der frühere Coach des SV Werder Bremen in einem Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen "um seine Freistellung aus sportlichen wie persönlichen Gründen gebeten".

"Ich hoffe, dass mit diesem Schritt die Mannschaft noch einmal einen zusätzlichen Push für die Playoffs bekommt und sich am Ende der Saison für unsere gemeinsame Arbeit belohnt! Ich drücke der AS weiterhin alle Daumen!", wird Kohfeldt in der Mitteilung zitiert. Aktuell belegt Eupen in der 16er-Liga den 14. Platz.

Kohfeldt, der in der Bundesliga neben Bremen auch den VfL Wolfsburg trainierte, hatte seinen Trainerjob in Belgien erst im vergangenen Sommer angetreten.