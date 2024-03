SKN erstmals ohne Sieg in Frauen-Bundesliga

GEORG HOCHMUTH, APA

Nullnummer zwischen St. Pölten und der Austria

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten sind in der Frauen-Bundesliga in der zehnten Runde erstmals nicht als Sieger vom Platz gegangen.

Am Sonntag mussten sich die Niederösterreicherinnen gegen die Wiener Austria, Fünfter in der Zehnerliga, mit einer Nullnummer begnügen. In der Tabelle schmolz der Vorsprung auf die SPG SCR Altach/FFC Vorderland, die sich gegen Schlusslicht Wacker Innsbruck mit 2:0 durchsetzte, auf drei Punkte.

apa