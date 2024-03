Inter lässt auch in Serie A Punkte liegen

IMAGO/Spada/LaPresse

Inter kam gegen Neapel nicht über ein Remis hinaus

Der italienische Fußball-Erstligist Inter Mailand hat sich nach dem Champions-League-Aus auch auf dem Weg zu seiner 20. Meisterschaft einen seltenen Strauchler geleistet.

Die Mannschaft von Trainer Simone Inzaghi gab beim 1:1 (1:0) gegen Titelverteidiger SSC Neapel erstmals seit zehn Ligasiegen in Folge wieder Punkte ab, behält nach dem 29. Spieltag aber die komfortable Tabellenführung in der Serie A.

Mit 14 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten AC Mailand scheint der Gewinn des Scudettos bei noch neun ausstehenden Spielen nur noch Formsache zu sein. Inter, das unter der Woche im Achtelfinale der Königsklasse im Elfmeterschießen an Atletico Madrid gescheitert war, war durch Matteo Darmian (43.) in Führung gegangen. Juan Jesus (81.) glich in Schlussphase aus.

Neapel muss als Tabellensiebter um die Teilnahme am europäischen Geschäft bangen.