Freiburg bestätigt Schuster als neuen Trainer

APA/dpa

Ex-Kapitän Julian Schuster wird neuer Trainer des SC Freiburg

Der SC Freiburg setzt nach der Ära Christian Streich auf den früheren Profi Julian Schuster als neuen Cheftrainer. Der deutsche Bundesligist bestätigte am Freitag, dass der 38-Jährige zur kommenden Saison auf Streich folgen wird. Der langjährige Coach wird den Club im Sommer verlassen. Zur Laufzeit von Schusters Vertrag der österreichischen Legionäre Michael Gregoritsch, Philipp Liehnhart und Junior Adamu machte der Verein wie üblich keine Angaben.

Mitte Mai wird für die Badener mit dem Abschied von Streich eine mehr als zwölf Jahre währende Erfolgsgeschichte zu Ende gehen. Am Montag hatte der 58-Jährige erklärt, seine Arbeit beim DFB-Pokalfinalisten von 2022 am Saisonende zu beenden und den Platz für "neue Energie" freizuräumen.

Schuster war zuletzt als Verbindungstrainer zwischen dem SC-Nachwuchs und den Profis beschäftigt, Erfahrung als hauptverantwortlicher Trainer hat der frühere Mittelfeldspieler und Kapitän der Freiburger nicht. Der Trainernovize wird einen etablierten Bundesligisten übernehmen. Nachdem sich der Sport-Club in den vergangenen beiden Spielzeiten zweimal nacheinander für die Europa League qualifiziert und darin jeweils das Achtelfinale erreicht hatte, läuft es in dieser Saison zwar nicht ganz so erfolgreich. Als Neunter stehen die Breisgauer vor den verbleibenden acht Partien unter Streich aber im Tabellenmittelfeld.

apa