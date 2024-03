Altach-Frauen nur noch einen Punkt hinter SKN

APA

Kofler trifft bei Altachs Sieg

Die SPG SCR Altach/FFC Vorderland bleibt Frauen-Serienmeister St. Pölten in der Bundesliga auf den Fersen.

Am Sonntag feierte die "Ländle"-Elf in der elften Runde bei Sturm Graz dank der Treffer von Julia Kofler (4.) und Maria Olsen (90.) einen 2:0-(1:0)-Erfolg und verkürzte den Rückstand auf den Tabellenführer auf einen Punkt. St. Pölten war am Samstag beim 1:1 gegen die drittplatzierte Vienna zum zweiten Mal in Folge nicht über ein Remis hinausgekommen.

