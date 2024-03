Ärger? Dahoud reist von syrischem Team ab

AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV

Lief bisher achtmal für den VfB auf: Mahmoud Dahoud

Mahmoud Dahoud vom VfB Stuttgart ist noch vor seinem möglichen Länderspieldebüt von der syrischen Nationalmannschaft abgereist.

Wie der syrische Fußballverband am Dienstag auf Instagram mitteilte, habe der 28-Jährige am Dienstagmorgen das Quartier in Saudi-Arabien verlassen.

Der Verband sei nicht in der Lage gewesen, die von Dahouds Berater gestellten Forderungen zu erfüllen.

Am Dienstagabend bestreitet Syrien das WM-Qualifikationsspiel gegen Myanmar (20 Uhr) in Dammam/Saudi-Arabien. Dahoud, der für Stuttgart bisher auf insgesamt acht Kurzeinsätze gekommen ist, hatte vor zwei Wochen seinen Verbandswechsel verkündet.

Der bis Sommer von Brighton & Hove Albion ausgeliehene Mittelfeldspieler war im Jahr 2020 in zwei Freundschaftsspielen für Deutschlands A-Nationalmannschaft aufgelaufen.