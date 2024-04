Hannover 96 bindet Nielsen

IMAGO/Christian Schroedter

Spielt seit 2022 für Hannover 96: Havard Nielsen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Angreifer Havard Nielsen verlängert.

Wie die Niedersachsen am Freitag mitteilten, läuft der neue Kontrakt des 30-Jährigen bis 2026.

Nielsen war im Sommer 2022 von der SpVgg Greuther Fürth nach Hannover gewechselt, seitdem erzielte der frühere norwegische Nationalspieler 15 Treffer in 60 Partien.

"In der Kabine zählt er mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung zu den Profis in unserem Kader, von denen die jungen Talente in vielerlei Hinsicht sportlich und menschlich profitieren", sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann: "Wir freuen uns, dass er uns weiterhin erhalten bleibt."