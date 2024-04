Alonso denkt noch nicht an Meisterfeier

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso sieht sein Team vor dem Viertelfinale in der Europa League gegen West Ham United durch die historische Titelchance in der Bundesliga nicht abgelenkt.

"Um ehrlich zu sein haben wir nicht über Freitag, Samstag oder Sonntag gesprochen. Es ging nur um morgen und West Ham in der Europa League. Danach haben wir genug Zeit für die Bundesliga", sagte der 42-Jährige.

Bayer 04 empfängt die Engländer am Donnerstag zum Hinspiel in Leverkusen (21:00 Uhr/RTL). Am Wochenende können die Rheinländer ihre erste deutsche Meisterschaft in der Vereinsgeschichte perfekt machen.

"Wir sind im Viertelfinale. Es ist eine super Chance, in diesem Wettbewerb weiterzukommen. Das ist ein großes Ziel von uns", hob Alonso mit Blick auf den vorherigen internationalen Auftritt hervor.

In der vergangenen Saison war Leverkusen in der Runde der besten vier Teams der Europa League an AS Rom gescheitert. "Wir haben noch die Erinnerung an das Halbfinale in Rom. Wir wollen das wieder erreichen", sagte Alonso. "Es ist der erste Schritt, aber es ist ein wichtiger Schritt morgen", sagte er zudem und kündigte an: "Wir sind bereit."

Der baskische Coach hat personell keine großen Sorgen und genug Spieler zur Verfügung. Alonso kündigte bereits an, dass wie in bereits fast allen bisherigen Europa-League-Partien in dieser Saison Matej Kovar und nicht Stammkeeper und Kapitän Lukas Hradecky im Tor stehen wird.