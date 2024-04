Nach Zusammenbruch: St.-Pauli-Fan gestorben

IMAGO / Jan Huebner/SID/IMAGO/Jan Huebner

Die Fans des FC St. Pauli trauern um einen der Ihren

Trauer beim FC St. Pauli: Ein Fan des Tabellenführers der 2. Fußball-Bundesliga ist nach mehreren Tagen im Krankenhaus verstorben, wie der Klub am Freitag bekannt gab.

Der Anhänger war im Vorfeld des Auswärtsspiels beim Karlsruher SC am Samstag (1:2) zusammengebrochen und anschließend medizinisch versorgt worden.

"Ewigen Dank, dass du immer an unserer Seite warst, dass du für viele so ein guter Freund warst, für alles, was du für unsere Gruppe und unseren Verein gegeben hast, für deine unzähligen Bilder, für all die Momente zusammen und für deine Lebensfreude", schrieben die Ultras des Klubs in einer Mitteilung. Die Fans von St. Pauli hatten ihren Support am Samstagabend im Anschluss an die Situation teilweise eingestellt.