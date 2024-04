Daum freut sich über Alonso-Aussagen

Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Daum hat sich zu Aussagen von Leverkusen-Trainer Xabi Alonso geäußert

Bayer Leverkusens früherer Trainer Christoph Daum freut sich, dass Meistermacher Xabi Alonso nach dem Titelgewinn auch an ihn und andere ehemalige Bayer-Coaches gedacht hat.

"Diese Aussagen ehren Alonso ja noch mehr. Dass er selbst in solch einem Augenblick an alle denkt, die nichts direkt zum Erfolg beigetragen haben, ist einfach toll", sagte Daum auf "skysport.de".

Bayer-Trainer Alonso hatte nach dem 5:0 am Sonntag gegen Werder Bremen auch einige seiner teils knapp gescheiterten Vorgänger erwähnt. Dieser Erfolg sei nicht nur für ihn, sondern auch "für die Mannschaft, den Verein, auch für die Mannschaften und Trainer der Vergangenheit, für Christoph Daum, für Klaus Toppmöller, ich teile mit ihnen diesen Erfolg", sagte er. Den heutigen Coach von Benfica Lissabon, Roger Schmidt, erwähnte Alonso ebenfalls.

"Er hat diesen Erfolg geteilt, indem er mit meinem Sohn Marcel zusammengearbeitet hat", sagte Daum, dessen Sohn Co-Trainer bei Bayer 04 ist.

"Marcel hat mich in vielen Vereinen begleitet, war damals auch in Unterhaching dabei. Er versteht sich in vielen Dingen mit dem genialen Trainer Xabi Alonso." Bei der SpVgg Unterhaching hatte Leverkusen im Jahr 2000 die deutsche Meisterschaft verspielt.

"Ich habe mich unheimlich gefreut, dass der Kreis jetzt geschlossen wurde, den wir vielleicht einmal vor 20 Jahren begonnen haben", sagte der heute 70 Jahre alte Daum, der von 1996 bis 2000 Bayer-Trainer war.