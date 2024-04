Altach verpflichtet Brasilianer Lincoln

SCR Altach

Altach holt sich Verstärkung aus Brasilien

Bundesligist Altach hat den Brasilianer Lincoln verpflichtet. Das gaben die Vorarlberger am Donnerstag bekannt. Der 23-jährige Stürmer unterzeichnete einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr und spielt ab der kommenden Saison im Ländle. Von Dezember 2022 bis März diesen Jahres hat Lincoln in Japan bei Vissel Kobe gespielt und dort in 41 Spielen acht Tore erzielt, seither war er vereinslos.

"Mit Lincoln verpflichten wir einen außerordentlich technisch guten Fußballer. Er bringt sehr vieles mit, was im Angriff gefragt ist. Sein Tempo, seine Stärke im Eins-gegen-Eins und sein Abschluss werden uns kommende Saison viel Freude bereiten", sagte Sportdirektor Roland Kirchler.

apa