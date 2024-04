Deutschland als Ausrichter? FIFA entscheidet über Frauen-WM

AFP/SID/WILLIAM WEST

Die Frauen-WM 2027 wird auf dem FIFA-Kongress vergeben

Um direkt im ersten Wahlgang den Zuschlag für die Ausrichtung der Frauen-WM 2027 zu erhalten, benötigt das Bewerber-Trio Deutschland/Belgien/Niederlande die absolute Mehrheit.

Dies geht es aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der FIFA hervor, in der der Fußball-Weltverband Einzelheiten zum Bieterprozess nennt. Abgestimmt wird beim FIFA-Kongress am 17. Mai in Bangkok, alle 211 FIFA-Mitgliedsstaaten sind stimmberechtigt.

Neben dem europäischen Bewerbern um Deutschland wollen auch das Bündnis USA/Mexiko sowie Brasilien als einzelner Kandidat den Zuschlag erhalten.

Entfällt auf keinen Bewerber im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit, so scheidet die Bewerbung mit der niedrigsten Stimmenzahl aus. In diesem Fall folgt eine zweite Abstimmung, in welcher eine einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen genügt.