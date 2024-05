Flecker bleibt LASK bis 2027 erhalten

GERT EGGENBERGER, APA

Engagement von Flecker (re.) in Linz wurde verlängert

Bundesligist LASK und Florian Flecker haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis Sommer 2027 geeinigt.

"Zuletzt ist es für mich richtig gut gelaufen, daran möchte ich natürlich auch in der neuen Saison anschließen", wurde der 28-jährige Flecker in einer Aussendung zitiert. "Er ist charakterlich top und hat speziell in den vergangenen Wochen hervorragende Leistungen gezeigt", sagte Radovan Vujanovic, der Geschäftsführer Sport.

