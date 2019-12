Eintracht blitzt bei Sparta ab - Platzt die Rebic-Rückkehr?

Tullio M. Puglia, getty

Eintracht Frankfurt denkt über eine Rückkehr von Ante Rebic nach

Nach zwei sportlich katastrophalen Monaten steckt Eintracht Frankfurt pünktlich zum Ende der Hinrunde im Abstiegskampf. Um in der Rückrunde aus dem Keller zu klettern, sondieren die Verantwortlichen den Transfermarkt nach Verstärkungen. Stürmer Ragnar Ache von Sparta Rotterdam ist ein Kandidat, die ersten Anfragen aus Frankfurt lehnten die Niederländer allerdings ab.

Henk van Stee, Sportlicher Leiter von Sparta Rotterdam, bestätigte nun, dass die Frankfurter bereits mehr als ein Mal anklopften und versucht haben, Ragnar Ache unter Vertrag zu nehmen. "Ich werde die Summe nicht nennen, aber wir haben ein Angebot erhalten und darauf geantwortet: Es ist zu wenig", sagte van Stee laut "Frankfurter Rundschau".

"Sie kamen mit einem zweiten Angebot zurück, das ebenfalls zu niedrig war", bestätigte der Niederländer auch den zweiten Anlauf der Hessen. Dass Ache alles andere als unverkäuflich ist, verriet der Sparta-Sportchef allerdings auch: "Wenn sie den Preis zahlen, den wir wollen, dann können wir ihn nicht aufhalten."

Laut übereinstimmenden Meldungen soll sich die Ablöse für den 21-Jährigen Stürmer auf rund zwei Millionen Euro belaufen. Ob Ache der Eintracht als Sofort-Hilfe dienen kann, bleibt trotz seiner guten Leistungen in den Niederlanden (fünf Tore in 17 Spielen) allerdings fraglich. Viel mehr gilt der U21-Nationalspieler, der in Frankfurt geboren wurde, als Mann für die Zukunft.

Scheitert die Rückkehr von Ante Rebic

Ein anderes Problem stellt sich den Frankfurtern mit Blick auf eine mögliche Rückkehr von Ante Rebic. Der Kroate, der im Sommer für zwei Jahre zum AC Milan ausgeliehen wurde, dort allerdings überhaupt keine Rolle spielt, könnte für die Hessen womöglich zu teuer sein.

Zwar prüfen Fredi Bobic und Co. nach "FR"-Infos eine mögliche Rückholaktion, allerdings kassiert Rebic in Mailand ein Netto-Gehalt, das doppelt so hoch ist wie das zu seiner Frankfurter Zeit. Rebic müsste im Fall einer Rückkehr an den Main demnach extreme Gehaltseinbußen in Kauf nehmen - ob sich der Vize-Weltmeister darauf einlässt, ist mehr als fraglich.