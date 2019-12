Ex-Schalker Höwedes formuliert seine Wünsche für 2020

Lars Baron, getty

Benedikt Höwedes wünscht sich mehr Engagement im Sport

Der deutsche Sport und seine Protagonisten sollten kommende Großereignisse wie die Fußball-EM und die Olympischen Spiele 2020 nutzen, um "auf die Probleme dieser Welt aufmerksam" zu machen.

Das schrieb der frühere Fußball-Nationalspieler Benedikt Höwedes, ehemals in Diensten des FC Schalke 04, in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal "t-online.de": "Eine deutsche Rapinoe oder ein deutscher Kaepernick, das ist es, was ich mir wünsche."

US-Nationalspielerin Megan Rapinoe weigert sich seit Jahren, die US-Hymne mitzusingen, und boykottierte nach dem Sieg im Finale der Fußball-WM in Frankreich die Einladung von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus. Football-Quarterback Kaepernick kniete aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt beim Abspielen der US-Hymne vor den NFL-Spielen.

Der Sport, "allen voran der Fußball", sei für solche Zeichen "der perfekte Ausgangspunkt", schrieb Höwedes.

Auch deutsche Sportlerinnen und Sportler sollten seiner Meinung nach "ins Rampenlicht treten" und auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen: "Probleme, die größer und wichtiger sind als der Sport. Sei es durch Protest oder starke Aktionen."

Fußballer und andere Athleten "haben Macht, Macht die genutzt werden muss", schrieb der Weltmeister von 2014: "Wir müssen Aufmerksamkeit schaffen."