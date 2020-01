Klopp und Liverpool jagen Bayern-Bestmarke

Lynne Cameron via www.imago-images.de

Der FC Liverpool ist in der Premier League seit 37 Spielen ungeschlagen

Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind in der Premier League weiter auf Rekordjagd. Durch den 2:0-Sieg gegen Sheffield am Donnerstag sind die Reds erst das dritte Team der englischen Liga-Geschichte, das über einen Zeitraum von mindestens 365 Tagen (37 Spiele) ungeschlagen ist.

Vor dem FC Liverpool gelang dieses Kunststück lediglich dem FC Arsenal, der in der gesamten Saison 2003/04 in 49 Partien ungeschlagen blieb, und dem FC Chelsea, der von Oktober 2004 bis November 2005 in 40 Spielen ohne Niederlage blieb.

Von den letzten 37 Ligaspielen haben die Reds beeindruckende 32 gewonnen und somit im Schnitt 2,73 Punkte pro Partie geholt. In diesem Zeitraum hat die Mannschaft von Jürgen Klopp 89 Tore erzielt, wobei alleine 54 auf das Konto von Sadio Mané (25), Mohamed Salah (19) und Robert Firmino (10) gingen.

Liverpool jagt Bestmarke des FC Bayern

Langsam aber sicher kann sich der FC Liverpool damit auch "größeren" Rekorden widmen. Die beeindruckendste Bestmarke hält im europaweiten Vergleich immer noch der AC Mailand, der von 1991 bis 1993 in sage und schreibe 58 Ligaspielen in Serie ungeschlagen blieb und damit den uneingeschränkten Rekord in den fünf großen europäischen Ligen hält.

Auf Platz zwei der Rekordliste steht der FC Bayern. Die Münchener absolvierten zwischen 2013 und 2014 53 Bundesliga-Spiele, ohne ein einziges Mal als Verlierer vom Platz zu gehen. Arsenal (49) und Juventus (49) folgen auf dem dritten Platz.

Sollte der FC Liverpool die Saison 2019/20 ohne Niederlage beenden, würden die Reds ihre Serie auf 55 Partien ohne Niederlage ausbauen und damit den FC Bayern übertrumpfen.

Die Bestenliste der fünf großen Ligen in der Übersicht:

1. AC Mailand (1991 - 1993): 58 Spiele ungeschlagen

2. FC Bayern (2013 - 2014): 53

3. FC Arsenal (2003 - 2004): 49

Juventus Turin (2011 - 2012): 49

5. FC Barcelona (2017 - 2018): 43

6. Nottingham Forrest (1997 - 1978): 42

7. FC Chelsea (2004 - 2005): 40

AC Florenz (1955 - 1956): 40

8. Real Sociedad (1979 - 1980): 38

10. AC Perugia (1978 - 1979): 37

FC Liverpool (2019 - 2020): 37*