So plant Favre mit Neuzugang Haaland

Erling Haaland nahm zum ersten Mal beim BVB-Mannschaftstraining teil

Am Mittwoch stand Erling Haaland zum ersten Mal gemeinsam mit den Profis von Borussia Dortmund auf dem Trainingsplatz. Für einen Startelf-Einsatz beim Rückrundenauftakt am 18. Januar gegen den FC Augsburg wird es aber wohl nicht reichen.

Wie die "Bild" berichtet, will BVB-Trainer Lucien Favre Haaland behutsam aufbauen. Lediglich ein Einsatz als Joker kommt demnach in Frage.

Haaland hatte zuletzt mit Knieprobleme zu kämpfen und hat in den letzten Wochen nur Krafttraining absolvieren können. "Wenn Erling fit ist, bringt er ein neues Element in unser Spiel. Wir werden ihn in unser System integrieren, dann werden wir viel Freude an ihm haben", sagte Favre zu dem Boulevardblatt.

Sein erstes Tor im BVB-Trikot erzielte Haaland bereits. Nach einem Zuspiel von Thomas Delaney schob das norwegische Top-Talent den Ball beim Training von der Strafraumgrenze lässig in den Kasten, einen Torhüter gab es nicht.

Doch das war im strahlenden Sonnenschein auf dem Trainingszentrum Dama de Noche in Marbella auch nebensächlich. Viel wichtiger war die Tatsache, dass der Winterzugang nach seinen Knieproblemen erstmals Übungen auf dem Platz absolvierte und dabei einen guten Eindruck hinterließ.