Hinterseer trifft bei HSV-Sieg über Nürnberg

APA (dpa)

Der Tiroler versenkte einen Elfmeter

Lukas Hinterseer hat am Donnerstag sein achtes Saisontor für den Hamburger SV erzielt. Der Tiroler sorgte beim 4:1-Heimsieg der Norddeutschen in der 2. deutschen Bundesliga über den 1. FC Nürnberg in der 28. Minute aus einem Elfmeter für das zwischenzeitliche 2:0 und wurde in der 83. Minute ausgewechselt.

Für die Sieger feierte Louis Schaub sein Debüt, der Ex-Kölner wurde in der 76. Minute ausgetauscht. Bei den Gästen spielte Georg Margreitter durch, Nikola Dovedan kam in der 90. Minute auf den Platz. Nürnberg-Goalie Andreas Lukse saß ebenso wie Martin Harnik beim HSV auf der Bank. Die Hamburger rückten damit wieder auf den zweiten Platz vor, Nürnberg steht als Vorletzter auf einem Abstiegsplatz.

"Wir haben über weite Strecken ein gutes Spiel gezeigt. Daran müssen wir möglichst am nächsten Spieltag anknüpfen. Als ehemaliger Bochumer weiß ich, was uns erwartet. Das wird ein schwieriges Spiel", dachte Hinterseer auf "HSV-TV" gleich an den nächsten Schritt.

apa/red