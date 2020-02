Glasner gelingt mit VfL Befreiungsschlag

APA (dpa)

Wolfsburg gelang der ersehnte Befreiungsschlag

Der VfL Wolfsburg hat seine Negativserie in der deutschen Bundesliga am Sonntag beendet. Nach drei Niederlagen in Folge und vier Partien ohne Sieg setzte sich das Team von Trainer Oliver Glasner bei Schlusslicht SC Paderborn mit 4:2 durch und verbesserte sich in der Tabelle auf Rang neun. ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager spielte durch und bereitete das 2:1 der Gäste mustergültig vor.

>> Spielbericht: SC Paderborn 07 gegen VfL Wolfsburg

Für die Tore sorgten Robin Knoche (26.), Daniel Ginczek (40., 60.) und Maximilian Arnold (76.). Für die ab der 33. Minute nach einem Ausschluss von Gerrit Holtmann in Unterzahl agierenden Paderborner waren Treffer von Ben Zolinski (22.) und Sebastian Vasiliadis (72.) für einen Punktgewinn zu wenig. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in der Liga, verschaffte sich Oliver Glasner mit seinem Team wieder etwas Luft und hält den Abstand zu den Europa-Cup-Plätzen auf sieben Punkte.

Köln zeigt Moralleistung

Der 1. FC Köln rehabilitierte sich mit einem Heim-4:0 gegen den SC Freiburg für die jüngste 1:5-Schlappe bei Borussia Dortmund. Sebastiaan Bornauw (29.), Jhon Cordoba (55.), Kingsley Ehizibue (91.) und Ismail Jakobs (92.) trafen für die Hausherren, bei denen Florian Kainz erst in der 89. Minute eingetauscht wurde. Bei den Verlierern kam Philipp Lienhart gar nicht zum Zug. Für den 14. Köln waren es wichtige Punkte im Abstiegskampf, der Achte Freiburg verlor im Europacuprennen an Boden.

apa